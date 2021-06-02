Датчики руху та візори нічного бачення: ЄС будує технологічну стіну для захисту від нелегалів

На кордоні Греції з Туреччиною встановили високо-технологічну стіну, яка виявляє незаконних мігрантів.

Це не просто залізний паркан, а цілий штучний інтелект, який аналізує відео з камер та сенсорів і краще за людину виявляє порушників. В ЄС сподіваються зменшити наплив нелегалів.

Тим часом правозахисники кажуть, що ці технології негуманні, адже багато біженців тікають від воєн в надії на краще і безпечніше життя.

– Наш сусід завжди агресивний. Компромісу у питанні нелегального перетину кордону не може бути. Тому ми маємо самі себе захистити і з новим обладнанням ми оптимістично налаштовані, – заявив голова адміністрації Пороса та Ферреса Атанасіос Пемоусіс.

Кордон обладнаний камерами, на місцевості розставлені датчики руху та візори нічного бачення. Також прикордонники запускають дрони.

Вся інформація та відео потрапляє у кімнату управління, а за екранами спостерігають не лише оператори.

Дані також обробляє штучний інтелект, в систему записана карта місцевості, і якщо комп’ютер помічає зміни, то аналізує інформацію і попереджає про мігрантів завчасно – поки вони навіть не підійшли до паркану.

Далі вступає в дію так звана звукова гармата, розташована на бронемашині. Вона або попереджає мігрантів про те, що їх виявили, а потім за потреби оглушає звуком, схожим за рівнем на зліт винищувача.

Водночас правозахисники вказують – через нові технології біженці не можуть потрапити в ЄС і перебувають в жахливих умовах в країнах сусідах. А от уряд Греції зазначає, що за два останні роки кількість нелегалів скоротилася на 78 %.

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