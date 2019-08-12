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ДБР проводить обшуки на митницях через євробляхи

Проходять обшуки на Волинській митниці, також повідомляють про обшуки і на Рівненщині. Державне бюро розслідувань намагається викрити схему, пов’язану з євробляхами.

Про обшуки повідомила заступник голови ДБР Ольга Варченко. За її словами, слідчі проводять сім санкціонованих обшуків на митницях, митних постах та відділах митного оформлення.

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За схемою, під час імпорту автомобілів з Європи автопідприємства ухиляються від сплати податків, митна вартість автомобілів занижується, і бюджет втрачає мільйони. Зокрема в цьому випадку йдеться про збиток державі у 190 мільйонів гривень.

У схемі, очевидно, задіяні чиновники ДФС, митні брокери, ті, хто переганяє авто на територію України, службові особи підприємств експортерів й імпортерів.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань спільно з ГУВБ Державної фіскальної служби та Генпрокуратурою провели обшуки у двох аеропортах та митниці.

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