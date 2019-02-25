Де і скільки можна заробити на виборах 2019

Намет, столик і стільчик. Так виглядає робоче місце політичних агітаторів. Завдання – роздавати газети та спілкуватися з людьми. Про оплату говорять обережно – бо ж офіційно платити агітаторам заборонено.

За місяць у середньому за роботу у наметі можна заробити 7 тис. грн. Більше платять тим, хто вміє переконливо говорити та ходить з агітацією по домівках виборців. Так звана кампанія від дверей до дверей найефективніша – кажуть експерти.

Білборди – незмінний атрибут української політики. Витратитися хоча б на один рекламний щит вважає за потрібне навіть найдрібніша партія і найменш знаний кандидат. Найдорожчі ціни у Києві – від 5 до 10 тис. грн. за один борд.

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Гарячий сезон нині і у блогерів. Особливо за статті у популярних соцмережах.

Найпопулярніша досі телереклама. І хоч секунда ефіру коштує від 4 до 6 тис. грн.- кажуть у комітеті виборців, кандидати розкошелилися. Жоден рекламний блок не обходиться без виборчої агітації.

Будете голосувати на виборах? Обов’язково 65%, 744 votes 744 votes 65% 65%

Ні 18%, 203 votes 203 votes 18% 18%

Швидше за все, так 12%, 137 votes 137 votes 12% 12%

Ще не вирішив 5%, 53 votes 53 votes 5% 5% Всього голосів: 1137 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Експерти кажуть – в Україні вибори чи не найдорожчі в Європі. За попередніми підрахунками, кандидат у президенти, який реально змагається за перемогу, витрачає на кампанію у середньому понад 200 млн доларів.

До слова, заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера розповів, що саме може зірвати другий тур виборів президента.

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