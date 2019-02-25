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Де і скільки можна заробити на виборах 2019

Намет, столик і стільчик. Так виглядає  робоче місце політичних агітаторів. Завдання – роздавати газети та спілкуватися з людьми. Про оплату говорять обережно – бо ж офіційно платити агітаторам заборонено.

За місяць у середньому за роботу у наметі  можна заробити 7 тис. грн. Більше платять тим, хто вміє переконливо говорити та ходить з агітацією по домівках виборців. Так звана кампанія від дверей до дверей найефективніша – кажуть експерти.

Білборди – незмінний атрибут української політики. Витратитися хоча б на один рекламний щит вважає за потрібне навіть найдрібніша партія і найменш знаний кандидат. Найдорожчі ціни у Києві – від 5 до 10 тис. грн. за один борд.

Читайте: Букмекери визначили лідера виборів президента 2019

Гарячий сезон нині і у блогерів. Особливо за статті у популярних соцмережах.

Найпопулярніша досі телереклама. І хоч секунда ефіру  коштує від 4 до 6 тис. грн.- кажуть у комітеті виборців, кандидати розкошелилися. Жоден рекламний блок не обходиться без виборчої агітації.

Будете голосувати на виборах?

  • Обов’язково 65%, 744 votes
    744 votes 65%
    65%
  • Ні 18%, 203 votes
    203 votes 18%
    18%
  • Швидше за все, так 12%, 137 votes
    137 votes 12%
    12%
  • Ще не вирішив 5%, 53 votes
    53 votes 5%
    5%
Всього голосів: 1137

Експерти кажуть – в Україні вибори чи не найдорожчі в Європі. За попередніми підрахунками, кандидат у президенти, який реально змагається за перемогу, витрачає на  кампанію у середньому понад 200 млн доларів.

До слова, заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера розповів, що саме може зірвати другий тур виборів президента.

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