Де і скільки можна заробити на виборах 2019
Намет, столик і стільчик. Так виглядає робоче місце політичних агітаторів. Завдання – роздавати газети та спілкуватися з людьми. Про оплату говорять обережно – бо ж офіційно платити агітаторам заборонено.
За місяць у середньому за роботу у наметі можна заробити 7 тис. грн. Більше платять тим, хто вміє переконливо говорити та ходить з агітацією по домівках виборців. Так звана кампанія від дверей до дверей найефективніша – кажуть експерти.
Білборди – незмінний атрибут української політики. Витратитися хоча б на один рекламний щит вважає за потрібне навіть найдрібніша партія і найменш знаний кандидат. Найдорожчі ціни у Києві – від 5 до 10 тис. грн. за один борд.
Читайте: Букмекери визначили лідера виборів президента 2019
Гарячий сезон нині і у блогерів. Особливо за статті у популярних соцмережах.
Найпопулярніша досі телереклама. І хоч секунда ефіру коштує від 4 до 6 тис. грн.- кажуть у комітеті виборців, кандидати розкошелилися. Жоден рекламний блок не обходиться без виборчої агітації.
Будете голосувати на виборах?
- Обов’язково 65%, 744 votes744 votes 65%65%
- Ні 18%, 203 votes203 votes 18%18%
- Швидше за все, так 12%, 137 votes137 votes 12%12%
- Ще не вирішив 5%, 53 votes53 votes 5%5%
Експерти кажуть – в Україні вибори чи не найдорожчі в Європі. За попередніми підрахунками, кандидат у президенти, який реально змагається за перемогу, витрачає на кампанію у середньому понад 200 млн доларів.
До слова, заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера розповів, що саме може зірвати другий тур виборів президента.