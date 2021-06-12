Де можна купатися у Києві – список пляжів, готових до літнього сезону

У Києві до літнього сезону підготували 14 пляжів. Сім із ним отримали офіційні паспорти, які засвідчують придатність для купання і відпочинку.

Це пляжі Вербний, Пуща-Водиця, Венеція, Дитячий, Золотий, Передмістна Слобідка, Троєщина.

У КМДА кажуть, що решта отримає паспорти згодом. Окрім цього, дев’ять столичних пляжів номінували на міжнародну екологічну відзнаку Блакитний прапор – поки чекають рішення журі.

Також міська влада повідомляє, що на узбережжях облаштували 26 рятувальних постів, а упродовж сезону пісок на пляжах будуть регулярно очищувати спецтехнікою.

Найкращі пляжі Одеси

Де купатися в Одесі 2021 і які пляжі вже готові до курортного сезону – читайте на Фактах ICTV.

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