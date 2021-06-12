Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Де можна купатися у Києві – список пляжів, готових до літнього сезону

У Києві до літнього сезону підготували 14 пляжів. Сім із ним отримали офіційні паспорти, які засвідчують придатність для купання і відпочинку.

Це пляжі Вербний, Пуща-Водиця, Венеція, Дитячий, Золотий, Передмістна Слобідка, Троєщина.

У КМДА кажуть, що решта отримає паспорти згодом. Окрім цього, дев’ять столичних пляжів номінували на міжнародну екологічну відзнаку Блакитний прапор – поки чекають рішення журі.

Також міська влада повідомляє, що на узбережжях облаштували 26 рятувальних постів, а упродовж сезону пісок на пляжах будуть регулярно очищувати спецтехнікою.

Найкращі пляжі Одеси

Де купатися в Одесі 2021 і які пляжі вже готові до курортного сезону – читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві вантажівка звалила електроопору: тривають ремонтні роботи
У Києві вантажівка звалила електроопору: тривають ремонтні роботи
Таран розповів, на що Україна витратить $150 млн допомоги від США
Таран розповів, на що Україна витратить $150 млн допомоги від США
Впав з верхньої полиці: в потязі Рахів-Київ помер один з пасажирів
Впав з верхньої полиці: в потязі Рахів-Київ помер один з пасажирів
Ще один крок: Україна знайшла приміщення для генконсульства у Г’юстоні
Ще один крок: Україна знайшла приміщення для генконсульства у Г’юстоні
Найкращі пляжі Залізного Порту 2021 – де засмагати та купатися
Найкращі пляжі Залізного Порту 2021 – де засмагати та купатися
Безпечні та чисті: на Арабатській стрілці три пляжі отримали міжнародну відзнаку
Безпечні та чисті: на Арабатській стрілці три пляжі отримали міжнародну відзнаку
УЗ запустила додаткові рейси з Києва в аеропорт Бориспіль – розклад
УЗ запустила додаткові рейси з Києва в аеропорт Бориспіль – розклад
14 комунальних пляжів готові приймати киян, але сезон ще не стартував – Кличко
14 комунальних пляжів готові приймати киян, але сезон ще не стартував – Кличко
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка