Де посмажити у Києві шашлики: ціни за оренду альтанок і штрафи

По всій країні сонячна погода, попереду – ще кілька святкових вихідних. Тож безліч людей вже збираються на шашлики. При цьому всюди очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож рятувальники просять всіх бути максимально обачними із вогнем.

За незаконне розведення вогню можна заплатити штраф – до півтори тисячі гривень. У столиці законних, повністю облаштованих, місць для шашликів – 41. Усі позначені на мапі Київзеленбуду. Є також безліч приватних зон відпочинку.

На Русанівській набережній – за 1000 гривень можна зняти альтанку на день із видом на Київ. Вміщує до 15 людей.

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А також у таких місцях зазвичай є додаткові розваги і зручності – каяки, дитячі атракціони, шезлонги.

К слову, Затока – селище в Одеській області, яке щороку приймає тисячі українських та іноземних туристів. Факти ICTV розкажуть про пляжі Затоки, варіанти житла і розваг.

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