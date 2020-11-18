Де у Києві здати плазму крові, якщо ти перехворів на коронавірус

Українські фармакологічні компанії інтенсивно займаються розробкою ефективних ліків проти коронавірусу, вірніше його симптоматики. Препарат Біовен уже пройшов клінічні дослідження і його внесли до протоколу лікування.

Науковці продовжують працювати над розробкою препарту, в основі якого плазма крові людей, котрі перехворіли на коронавірус. Клінічні випробування препарату на основі імуноглобуліну тривали практично шість місяців.

У дослідженні взяли участь 66 тяжкохворих пацієнтів: половина з них вживали препарат, який полегшує перебіг пневмонії. Вчені запевняють, що під час дослідження летальність скоротилася учетверо.

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– Принцип дії не повязаний з впливом безпосередньо на вірусні частинки, цей препарат знижує прозапальну активність організму, – зазначає керівник департаменту клінічних досліджень Біофарма Андрій Рибаков.

Про експериментальні ліки на основі антитіл до Covid-19 вже повідомляли у США, Ізраїлі, Польщі. Тепер і Україна прагне виробити свій ефективний препарат. Для цього в семи містах України збирають плазму крові, серед них – Черкаси, Харків, Дніпро.

З жовтня такий центр запрацював і у Києві за адресою вул Свистюка, 2-а (бізнес центр Лівобережний, 8 поверх, донорів там приймають з вівторка до суботи з 8.00 до 14.40)

У разі виникнення додаткових запитань ви можете зателефонувати у центр крові за номером+380 (67) 46 67 675. Від моменту повного одужання до дачі крові має пройти щонайменше два тижні.