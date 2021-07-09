Де відпочити в Чорногорії: найкращі місця та ціни

Одна з найпопулярніших країн цього літа серед українців – сонячна Монтенегро (Чорногорія). Це не дивно, оскільки в’їзд в країну дозволений без обмежень.

Тепле Адріатичне море, чорні гори та старовинні міста – маленька Європа зі слов’янською душею. Відпочинок у Чорногорії в основному обирають ті, хто не може всидіти на місці, адже в країні безліч локацій, які захоплюють дух туриста.

Найкращі місця для відпочинку в Чорногорії

Чорні гори, синє море, зелені альпійські луки, бурхливі річки та кришталево чисті озера – саме через ці гарні місця їдуть в Чорногорію. Найпопулярнішим містом в туристичний сезон є Будва. Таксі від аеропорту обійдеться в €20. Місто найкраще підійде для молодіжного відпочинку. Втім, їдуть сюди насамперед заради пляжів.

У Будві близько 35 пляжів, а влітку вода в Адріатичному морі прогрівається до 26 градусів. Парасольки та лежаки коштують близько €15 за день. Також можна позасмагати безкоштовно на своїй підстилці.

– У Будві є кілька пляжів, які мають блакитний прапор – вода відповідає найвищим стандартам чистоти. Крім того, багато розваг поза містом – ви можете піти в гори, спробувати параглайдинг – €65 або поплисти на сусідній острів всього за €4, – розповів представник туристичної організації міста Будва Деян Кульяса.

Саме місто розташоване посередині узбережжя, з нього можна вирушити в Котор на автобусі за €3. Котор – це найбільш добре збережений середньовічний міський центр Середземномор’я. Він входить до списку культурної спадщини ЮНЕСКО та чимось нагадує Венецію.

З Котора можна відправитися до острову Святої Богородиці. Поїздка обійдеться в €10. Сам острів невеликий, на ньому є храм, музей, сувенірна крамниця та маяк. Раніше це був риф, який ледь виступав над водою.

З острова можна швидко дістатися до Тівата, туристи часто живуть тут, оскільки в цьому місті розташований аеропорт. Ціни в готелях нижче, ніж у Будві – бюджетний номер обійдеться в €15-20, комфортний – €40-50.

Якщо хочеться чогось незвичайного, вам можна відправитися до каньйону Тара, протяжність якого 93 км, а глибина місцями понад 1300 метрів. Там є міст Джурджевича, схожий на той, що в фільмах про Гаррі Поттера. Також там можна покататися на зіплайні за €20.

Тиждень відпочинку в Чорногорії на двох в середньому обійдеться в €600. Єдине, чого вам може не вистачити – це часу, оскільки країна багатогранна та до неї хочеться повертатися знову і знову.

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