Де водії отримуватимуть “листи щастя”: в Україні запрацювали ще 11 камер на дорогах

Опівдні 27 липня в Україні запрацювало ще одинадцять камер відеофіксації порушень швидкісного режиму.

Відтепер так звані “листи щастя” отримуватимуть порушники правил дорожнього руху на трасах в Кіровоградській та Житомирській областях, Кропивницькому і у Харкові.

За годину роботи кожна камера зафіксувала перевищення швидкості десятками водіїв, повідомили в патрульній поліції, кожному надішлють лист, але раніше можна дізнатися про правопорушення в мобільному додатку Дія.

В поліції очікують зменшення кількості ДТП в тричі, як це відбувається на ділянках, де камери вже працюють. Юристи ж побачили низку недоліків в роботі камер.

Інформація з камер в режимі онлайн надходить до центру обробки даних у Києві.

Система формує постанову, її перевіряє патрульний і якщо немає зауважень, ставить електронний підпис. Після чого документ з`являється в електронному кабінеті водія у додатку Дія або ж відправляється поштою.

Водії здебільшого підтримують нововведення, переймаються лише, щоб “листи щастя” надходили до справжнього порушника і не було плутанини, як колись.

Адвокат Денис Журавель не відкидає, що так звані листи щастя зможуть отримувати й водії, які взагалі не були за кермом, приміром, якщо автомобіль продали за довіреністю.

Щоб не платити за чужі порушення, адвокат радить в електронному кабінеті водія зазначити належного користувача транспортного засобу. З недоліків – камери можуть зафіксувати далеко не всіх порушників.

Оскаржують такі штрафи одиниці, каже адвокат, здебільшого водії вирішують не вплутуватися в судову тяганину, тим більше якщо сплатити штраф протягом 10-ти днів – знижка 50%.

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