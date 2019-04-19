Дебати на Олімпійському: що на НСК відбувається зараз

Під час проведення дебатів на Олімпійському найближчі вулиці до НСК Олімпійський будуть перекриті. Обмежувати рух правоохоронці планують з 10 ранку до 10 вечора. Тож, водіїв просять прораховувати свої маршрути завчасно.

З самого ранку навколо стадіону чимало правоохоронців, підрозділів Нацгвардії та надзвичайників. Загалом, порядок під час дебатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського на стадіоні забезпечуватимуть понад 10 тис. поліцейських. Очікують 60 тис. людей.

У поліції кажуть: аби потрапити на стадіон – треба буде пройти рамки з металошукачами. Людей просять поставитися до цього з розумінням, бо перевірка робиться заради того аби не допустити будь яких провокацій.

– Фаєра, димові шашки, ножі великі й маленькі, жодних метальних предметів, яєць, фруктів, якими можна кидатися – все це буде вилучатися. Жодної зброї, навіть легальної, ніяких вибухових речовин, які раніше можна було проносити на стадіони під час спортивних змагань, нічого не можна буде проносити. Все буде жорстко вилучатися, – зазначив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

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Пропускати людей на стадіон розпочнуть майже за 2,5 години до початку дебатів. Пройти можна буде за списками попередньої реєстрації та посвідченнями особи. Самі ж дебати розпочнуться о 19 годині.

Напередодні ж на Олімпійському монтували одразу 2 сцени. Для кожного кандидата – окрему. Відстань між ними – 100 метрів. Формально, дебатами зустріч не вважається. Закон трактує її як спілкування із виборцями.

Офіційні ж дебати відбудуться на Суспільному телебаченні о 9 вечора, ЦВК дозволила перенести їх на годину пізніше, аби кандидати змогли доїхати з Олімпійського.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що таке дебати і для чого вони потрібні.

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