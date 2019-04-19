Дебати у США: чому може повчитися Україна

Очевидно, Україна лише починає усвідомлювати усю важливість зустрічей кандидатів на головний пост країни. Адже, ніхто не хоче обрати на 5 років кота в мішку. І тут є чому повчитися у країн, де такі зустрічі чи дебати мають вікову історію.

Більшість американських політиків вчиться дебатувати з дитинства. Клуби дебатів – гордість багатьох шкіл і університетів. Упродовж року у США проходять десятки міських, штатних і національних чемпіонатів, де діти змагаються у вмінні аргументувати свої переконання.

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Клуби дебатів для державних шкіл фінансують неурядові організації, бо розуміють, наскільки важливе для життя вміння говорити і чути опонента.

Учні зізнаються: інколи стримати лють важко. Але треба спробувати зрозуміти усі точки зору, адже слухати – це ключ до перемоги.

Клуби дебатів є майже у кожній приватній школі, але не в багатьох державних. Відмовитися від дебатів – в Америці означає нашкодити собі. Бо дебатувати – не значить сваритися, а часто обмін думками – це єдиний шлях до порозуміння.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, де дивитися дебати.

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