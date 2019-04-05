Дебати відеороликами тривають: Порошенко викликає Зеленського

Нові вимоги і нове звернення. Фаворити президентських перегонів і далі спілкуються один з одним через відеоролики. Цього разу Володимир Зеленський вимагає від Петра Порошенка, щоб дебати проводила Юлія Тимошенко. Мовляв вона може стати гарантом чесних дебатів.

Та з відповіддю не забарився Петро Порошенко. Цієї ночі він записав своє звернення. У ньому закликав Володимира Зеленського не боятися і прийти на дебати. Адже майбутній головнокомандувач повинен вміти дискутувати і сміливо дивитися в очі не лише своїм опонентам, але і ворогам. Також Порошенко закликав Зеленського не уникати зустрічі на стадіоні і не шукати причин її скасування.

Порошенко прийняв пропозицію Зеленського прийти в медпункт спорт комплексу та здати аналізи на вживання алкоголю та наркотиків. Щоправда напередодні шоумен заявив, на обстеження не прийде. Мовляв, хоче аби його опонент прийшов до іншої клініки. Яка належить прихильнику Зеленського.

Читайте: Будьте мужиком і приходьте на дебати! – Порошенко

Аби перевірити, чи вживає людина наркотики чи алкоголь, потрібно мати спеціальне обладнання.

На цьому обладнанні аналізують такі біологічні матеріали: сечу, волосся, нігті та навіть кров, де наркотики дуже швидко метаболізуються.

Нинішню публічну дискусію кандидатів щодо проведення дебатів можна вважати передвиборчою агітацією, переконані у Центральній виборчій комісії. Там нагадали, про дебати кандидати можуть говорити лише після оголошення ЦВК остаточних результатів голосування. Станом на сьогодні в роботі Центрвиборчкому оголошено перерву. Поки у відомстві прийняли 165 протоколів з мокрими печатками. Чекають ще 34.

Нагадаємо, Петро Порошенко здав аналізи на НСК Олімпійський (ТРАНСЛЯЦІЯ).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.