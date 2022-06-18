Дефіцит гречки: чому з полиць зникла популярна крупа та що очікувати від урожаю 2022

В Україні гречка знову б’є цінові рекорди – понад 80 грн за кілограм. Та ще й не всюди її знайдеш. Аналітики пояснюють причину – попри хороший торішній врожай, запаси української гречки майже закінчилися. Бо у війну люди скуповували її кілограмами.

З країн, де популярна гречка, українці їдять її найбільше – до 3-4 кг на рік. В інших країнах – лише до півтора кілограма. Раніше цю крупу ми імпортували у країни-агресорки та Казахстану. Нині торгівці імпортну крупу практично не завозять, допродують старі запаси та чекають нового вітчизняного врожаю. Попри війну, аграрії посіяли гречки майже як торік.

– Наш врожай забезпечить до 2,5 кг гречки на одного громадянина, це не катастрофічна ситуація. Починаючи з вересня і до кінця року, буде стабільність цін – на рівні 65-70 грн за кілограм крупи, – каже заступник директора з наукової роботи Інституту аграрної економіки Микола Пугачов.

Науковець каже, що імпортну російську гречку можна замінити литовською чи польською. Там її вирощують вдосталь. Бракуватиме українцям рису, він вже чи не вдвічі зріс у ціні. На півдні, на Херсонщині та Одещині, ми вирощували третину об’ємів крупи, яка була на наших полицях. Нині Херсонщина окупована, на Одещині вітчизняного врожаю рису буде хіба до 20%. Решта – імпорт з Індії, Китаю та Пакистану, який завозили до нас морем. Нині українські порти заблоковані, логістика складна.

Інших круп – вівсянки, пшона, пшеничної крупи, а також борошна та українських макаронів буде вдосталь. Зерновими ми завжди забезпечували себе самі. Посівна навіть в умовах війни завершилася з гарними показниками. Вистачить і на експорт.

– Ми сіяли культури необхідні для продовольчої безпеки – цукровий буряк для виробництва цукру, просо, гречку, овес для вівсянки, яру пшеницю підсівали. При середньорічній врожайності цих об’ємів більш ніж достатньо, – каже перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Щоправда, ціни можуть дещо вирости через дорожче пальне. Але не потрібно створювати додаткового ажіотажу, скуповувати все підряд, це лиш спровокує штучний дефіцит, ціни зростуть ще вище. Торгівельні мережі активно шукають нових постачальників, нові шляхи доставки. Великого дефіциту не буде. Але й на зменшення цін сподіватися не потрібно.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.