Дефіциту масок та антисептиків не буде: виробники готові до нової хвилі Covid-19

Виробники масок та антисептиків кажуть, що готові до нової хвилі коронавірусу в Україні, тому що мають запас сировини. Вони обіцяють, що дефіциту, як торік навесні, не буде.

Фінансовий директор компанії MDM Олександр Здраг розповів, що на підприємстві за час пандемії збільшили виробництво антисептиків удвічі, а в пікові моменти робили втричі більше.

За його словами, працювали у три зміни цілодобово і без вихідних. Завдяки таким зусиллям ринок за кілька місяців наситили.

Нині тут щомісяця випускають до півсотні тонн дезінфекційних засобів, які йдуть у лікарні, школи та є в кожній кишені українця.

У лабораторії вдосконалюють препарати, аби вони були ефективні проти коронавірусу та більш дбайливі для шкіри.

Останній пік замовлень припав на передноворічний період. Зараз йде нова хвиля, і тут готові до всіх сценаріїв.

А на ТОВ Віва-Трейд, яке до пандемії випускало респіратори для потреб виробничих підприємств, відкрили нову лінію і значно розширили виробництво. Тепер випускають маски, медичні респіратори та одноразовий одяг.

Його директор Вадим Васильєв каже, що нині склади підприємства заповнені продукцією, тому до нової хвилі пандемії готові.

14 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу.

За його словами, якщо більшість областей опиниться у червоній зону епідеміологічної небезпеки, доведеться повертатися до запровадження локдауну.

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