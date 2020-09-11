Дефіциту не буде: в Україні вдвічі здешевшала картопля

Врожай картоплі у 2020 році хороший. Хоч погода не шкодувала – поля спочатку сушила, потім заливала. Та попри все картопля вродила, тож дефіциту не буде.

Потішить і ціна. Якщо торік вона була рекордною, близько 10 грн за кіло, то нині наполовину дешевше – по 4-5 грн за кілограм.

Хоча селяни зізнаються, площі насаджень щороку зменшують – бо на бульбі заробиш хіба мозолі. Якщо раніше садили до півгектара – то тепер по 10-15 соток.

Найкраще запастися картоплею вже зараз поки вона недорога. Аби потім не купувати у супермаркетах закордонну.

В Україні здешевшали овочі

За даними Держстату за серпень овочі подешевшали на понад 13%, а фрукти майже на 10%.

Саме час запастись продуктами, законсервувати запаси на зиму або просто отримати велику кількість вітамінів. При цьому якість, як відзначають фахівці – одна з кращих.

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