Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Декілька груп шахедів у небі над Україною | Новини Факти ICTV за 29.01.2024
– Кілька груп дронів залетіли з півдня країни
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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 23.30 (29.01.2024).
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