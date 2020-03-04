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Факти / Відео / Україна

Декомунізація в Україні: чому деякі об’єкти і досі з радянською символікою

Декомунізація в Україні офіційно вже триває 5 років. Але й досі – роботи не початий край.

Навіть у Києві, який є обличчям України, закордонні туристи помічають багато радянської символіки. І найвидиміший – це герб СРСР у лівій руці Батьківщини-матері.

Проте, позбавитись від цієї комуністичної символіки – нелегко. Про труднощі декомунізації дивіться у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Разумков запропонував декомунізацію віддати місцевим референдумам.

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