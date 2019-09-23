День без авто в ЄС: у Брюсселі, Лондоні та Парижі перекрили дороги

День без авто влаштували напередодні у Брюсселі, Лондоні та Парижі. Там перекрили центральні вулиці міст для приватного та вантажного транспорту. Їздив лише громадський. Не стосувалася заборона також екстрених служб.

Подібну акцію на планеті організовують щороку з 1994 року. Втім, поки активно долучається лише Європа.

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Автомобілістів і мотоциклістів закликають у цей день відмовитися від використання їхніх залізних коней, які забруднюють довкілля шкідливими викидами, а ще створюють затори у містах.

У День без авто пропагують піші та велосипедні прогулянки.

До слова, Факти ICTV розповідали про День без авто 2018 на Майдані.

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