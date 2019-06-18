День дільничного: які зарплати, умови і чому немає охочих працювати інспекторами

До них дзвонять серед ночі і з будь-якого питання. А ще – вони охороняють порядок та проводять профілактичні розмови з людьми. 18 червня у дільничних інспекторів поліції професійне свято. Його запровадили ще 2004 року.

В Україні понад 7 тисяч дільничних офіцерів поліції. Та штат повністю не укомплектований – визнають у МВС. Хоча скільки не вистачає інспекторів не кажуть. До того ж, працювати дільничним нині мало хто хоче. Бо роботи багато, вона відповідальна, а матеріально-технічне забезпечення не всюди добре.

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Кожного вислухати, зрозуміти і допомогти. Володимир не лише дільничний інспектор, а й психолог. Він обслуговує 20 тисяч людей. Живе дільничний на зарплату в 12 тисяч гривень. Власного житла не має, як і автомобіля. Тому свій район обходить пішки.

Насправді робота дільничного непроста і часто невдячна. Бо догодити усім нереально – визнає начальник Оболонського управління поліції. Він сам понад 6 років попрацював інспектором. Нині вільних 7 посад, хоча скільки загалом в країні не вистачає дільничних у МВС не кажуть.

Серед пільг, які надає держава – безкоштовна медицина та можливість взяти житло у лізинг. Та люди приходять, дивляться як важко і йдуть.

Та вже до кінця наступного року дільничних замінять поліцейські офіцери громади. Вони з’являться по всій Україні та виконуватимуть функцію патрульних копів, вирішуватимуть питання дозволів, юстиції і дотримання закону. Вони матимуть свій кабінет, транспорт і необхідне електронне приладдя. Про таке дільничні можуть поки лише мріяти.

Нагадаємо, Одеські поліцейські зганьбилися флешмобом до Дня вишиванки.

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