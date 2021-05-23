День героїв в Україні 2021 – пам’яті українських воїнів, що боролися за незалежність України

23 травня Україна відзначає День героїв. Він присвячений пам’яті українських воїнів, що боролися на незалежність України.

У цей день вшановують пам’ять героїв Небесної сотні, героїв російсько-української війни на Донбасі, а також лицарів Київської Русі та козаків Гетьманської доби.

Свято було впроваджене 1941 року, після вбивства голови організації українських націоналістів – Євгена Коновальця. За часів Радянського Союзу День героїв відзначали підпільно.

День морської піхоти України

В Україні щорічно з 23 травня відзначають День морської піхоти. Цей день почали святкувати з 2014 року. Але в період з 2014 по 2017 рік днем святкування було 16 листопада.

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