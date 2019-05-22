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Факти / Відео / Україна / Суспільство

День кельнера у Львові: хто це та скільки заробляють

У Львові офіціанти називають себе кельнерами і кажуть, що саме вони створюють успішність ресторанів. Зокрема, вони мають вміти спритно бігати з підносом. Продемонстрували  це на спеціальних  перегонах до дня кельнера.

Олексій Остяк у професійне свято з самого ранку на роботі. І так 12 годин у день. Кельнером він працює близько року. І вже вирішив – працюватиме в ресторанах все життя.

– Ти повинен бачити людину, ти повинен розуміти людину. Ти повинен розуміти, як до неї ставитися і який підхід до неї використовувати, – зазначив кельнер Олексій Остяк.

Олексій працює у  концептуальному ресторані, де відвідувачів зустрічають за єврейськими звичаями. Меню без цін, а вартість наїдків і напоїв залежить від вміння клієнта торгуватися.

Зазвичай, після торгів задоволені не лише клієнти, а й офіціанти, адже отримують за свою майстерність хорошу подяку.

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Кельнери кажуть, що робота важка, але  цікава і прибуткова. У місяць вони отримують від 10 до 15 тис. гривень. А іноді чайові навіть більші, ніж зарплата.

На вулицях Львова із келихами та пляшками центром міста наввипередки бігли майже 40 офіціантів. Аби перемогти – прибігти першим замало, треба ще й напої не розлити. Дехто зійшов із дистанції всього за кілька кроків від старту, інші вправно та швидко рухаються до фінішу.

Перегони офіціантів у місті організовують уже шостий рік поспіль. У такий спосіб кельнери демонструють свої вміння та навички. Адже у ресторанній сфері важливі не тільки якість, а й швидкість.

До слова, Факти ICTV розповідали про кафе з роботами та ковбасний готель.

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