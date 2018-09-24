День народження ICTV: TPG дарує глядачам путівку в Домініканську республіку

Незабаром телеканал ICTV святкує свій 26-й день народження. Ми ростемо і розвиваємося разом із своїми глядачами: вчимося, розважаємося, дізнаємося про головні новини України та світу і ділимося ними із вами.

Для нас дорогий кожен із вас. І у свій день народження ми разом з партнером програми Ранок у великому місті , компанією TPG даруємо вам унікальний шанс.

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Умови розіграшу ви дізнаєтеся у програмі Ранок у Великому місті.

Тож, подорожуйте, відкривайте для себе нові емоції та нові куточки світу – разом з ICTV. І пам’ятайте, що разом – краще.

До слова, 25 вересня відбудеться прем’єра серіалу на ICTV Марк і Наталка.

Опубліковано Вересень, 24 в 17:16



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