День народження ICTV: TPG дарує глядачам путівку в Домініканську республіку
Незабаром телеканал ICTV святкує свій 26-й день народження. Ми ростемо і розвиваємося разом із своїми глядачами: вчимося, розважаємося, дізнаємося про головні новини України та світу і ділимося ними із вами.
Для нас дорогий кожен із вас. І у свій день народження ми разом з партнером програми Ранок у великому місті , компанією TPG даруємо вам унікальний шанс.
Читайте: Факти ICTV переходять на новий домен fakty.com.ua
Умови розіграшу ви дізнаєтеся у програмі Ранок у Великому місті.
Тож, подорожуйте, відкривайте для себе нові емоції та нові куточки світу – разом з ICTV. І пам’ятайте, що разом – краще.
До слова, 25 вересня відбудеться прем’єра серіалу на ICTV Марк і Наталка.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-24
Теги: TPG, День народження ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.