День народження Кузьми: прихильники влаштували у Львові феєричне дійство

У День народження Кузьми, якому напередодні мало виповнитись 51 рік, у Львові влаштували феєричне дійство.

У ботанічному саду прихильники виконавця під звуки оркестру виконали найвідоміші хіти Андрія, а на завершення вечора усі разом почали танцювати.

Дякували Кузьмі гості свята, насамперед, за його справжність, легкість і тепло. Кажуть, хоч співака уже 5 років немає – його музика вічна.

Рідні, друзі та фанати, дрес-код – кеди, бо як казав Кузьма – Яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш у них Парижем?

Невмирущі хіти Андрія виконує естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом правнука відомого композитора Миколи Лисенка. Під кожну пісню писали спеціальне аранжування у стилі французького композитора Поля Моріа.

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Батьки Кузьми – найголовніші гості свята.

Страшна аварія 5 років тому, в якій загинув співак, розділила їхнє життя на до та після. Але сьогодні, кажуть батьки, люди повинні радіти. Бо їхній Андрій заряджав світ драйвом і позитивом.

Вхід на концерт – платний. Гроші за квитки спрямують у Благодійний фонд Кузьми Скрябіна.

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