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День народження Ліни Костенко – найулюбленіші рядки віршів

Її називають поетесою епохи та моральним авторитетом нації. 19 березня у Ліни Костенко день народження – 90 років. Поетеса, без перебільшення, стала духовною натхненницею українців. Її цитують не менше, ніж Тараса Шевченка та Лесю Українку. Друзі її називають суворою але справедливою.

Ліна є нетерпимою до фальші, а кожен рядок її творчості має потужну енергетику. До дня народження поетеси Факти ICTV пригадали улюблені рядки її віршів.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали топ-5 віршів Ліни Костенко.

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