День народження Путіна: президент РФ підвищив зарплату собі та своєму оточенню

Подарунок собі та оточенню зробив напередодні власного Дня народження Володимир Путін.

Він підвищив зарплату собі, прем’єру Дмитру Медведєву, міністрам оборони, внутрішніх справ, надзвичайних ситуацій, очільникам ФСБ, Росгвардії та державної фельд’єгерської служби.

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Суми окладів збільшили на 4% з метою забезпечення соціальних гарантій, як сказано в указі, підписаному напередодні Путіним.

Нагадаємо, 7 жовтня йому виповнилося 67 років.

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