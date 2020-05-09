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День народження з користю для інших: лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зібрав гроші для медиків

Карантин вносить корективи як у повсякденне життя, так і у святкові дні всіх українців. Не стали винятком й селебреті. Відзначити свій 38 День народження з користю вирішив фронтмен рок-гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Спільно з Українською біржою благодійності, аеропортом Бориспіль та авіакомпанією МАУ виконавці зіграли онлайн концерт, під час якого збирали кошти на допомогу нашим медикам.

Про карантинні святкування, волонтерство та плани на майбутнє Сергій Танчинець розповів в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

Тепер, коли концерт відіграно, кошти зібрано – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ починають підготовку до нового туру містами України. Концерти відбуватимуться з дотриманням усіх карантинних обмежень. Спеціально для цього вигадали унікальний формат – безпечний автомобільний концерт. Це буде перший офіційний захід в Україні після оголошення карантину. Музиканти виступатимуть під відкритим небом, а глядачі слухатимуть пісні гурту в своїх автомобілях, на кшталт автокінотеатру.

До слова, відеогра Fortnite проведе другий онлайн-концерт. Попередній зібрав 12,3 млн глядачів.

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