День незалежності 2019: як відзначили у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Ужгороді

Святкування Дня незалежності тривають нині по всій Україні.

У 28-й день народження Україну на світанку розбудили урочисті дзвони – тисяча ужгородців під першими променями біля кафедрального собору молилися за мир і щастя в державі.

Ужгородські співи підхопили в Запоріжжі – одразу трьома хорами. Гімн виконували навіть ті, хто ніколи в житті його не чув.

Мовчки, під дзвони зустріли День незалежності у Харкові. Майже тисяча містян на Майдані Конституції схилили голови за загиблими героями небесної сотні.

Із днем народження державу вітали і в небі – парашутисти з 12 країн згуртувалися, утворивши національний символ України. Спортсмени стрибнули з двох літаків АН-28 і на хвилину з’єдналися в тризубі.

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Із драйвом, але вже на землі святкували у Вінниці – 200 містян у вишиванках влаштували велопробіг. Разом урочисто проїхали майже 10 кілометрів. На парад зібралися цілими родинами. Обов’язковий атрибут – вишите вбрання.

Активно і у вишиванках відзначили День незалежності в Києві, Дніпрі та інших містах. Тут уже не їздили, а бігали – на дистанції від кілометра до десяти.

Додавали драйву шалені децибели – у Дніпрі зібралися автолюбителі з усієї країни на чемпіонат з автозвуку і тюнінгу. Ця машина одна з п’яти найгучніших в Україні – звук наче з турбіни літака. Поруч з аудіо-монстрами були тюнінговані авто, переобладнані до невпізнанності.

Вода, сонце, а також жовто-блакитні прапори й вишиванки – так традиційно вже 15 років столичні яхтсмени відзначають День незалежності. Дніпро в центрі столиці на цей час перетворився на місце вітрильних баталій. А ввечері народження України майже в усіх містах відзначатимуть численними концертами.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки людей святкували День незалежності на Майдані.

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