День Незалежності: Хрещатиком проїде Оплот

У День Незалежності вулицею Хрещатик в українській столиці проїде Оплот.

Харківський завод імені Малишева виготовив танк всупереч побоюванням, що підприємство не встигне вчасно.

Оплот повинні були зробити ще кілька місяців тому, але процес гальмувався, оскільки співробітникам затримували заробітну плату.

Навесні цього року працівники погрожували страйком через те, що не отримали вчасно зароблені гроші.

Танк відправлять до Києва вже найближчим часом, а після параду він стане зразком на показах для потенційних замовників.

Оплот створювався під продажу за кордон. Українські війська не можуть його використовувати через дорожнечу. Вартість сучасного бойового танка з імпортними комплектуючими становить п’ять мільйонів доларів.

Нагадаємо, День Незалежності відбудеться 24 серпня. У Києві з нагоди 30-ї річниці Незалежності відбудеться масштабний військовий парад.

У святковому заході візьмуть участь військова авіація, техніка та військовослужбовці.

Також відбудеться святкових концерт та салюти. Детальніше про афішу на День Незалежності України 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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