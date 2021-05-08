День пам’яті та примирення: історії українців, що пройшли Другу світову війну

Саме на території України відбувалися найзапекліші бої Другої світової війни. Українці воювали на різних фронтах, але тривалий час понад 30 млн наших громадян були в нацистській окупації.

Вони пережили бомбардування, спалення міст і сіл. Наших людей вивозили на примусові роботи, а потім, якщо ті виживали, уже радянська влада влаштовувала їм перевірки, допити і відправляла в табори. У 1939-1945 роках Україна втратила понад 10 млн людей.

Олександру Тимошенко нині майже 98, а було 18, коли його з такими ж юними хлопцями й дівчатами з села Лоташеве на Черкащині забрали на примусові роботи до Німеччини.

– Староста села зібрав збори і сказав, ніхто не думає нікуди тікати. Привезли нас на станцію з собаками, погрузили нас у вагон, привезли в Германію, – згадує ветеран.

Там довелось тяжко працювати на лісопильні. Тих, хто намагався втікати – карали. Пізніше пан Олександр воював пліч-о-пліч з американськими десантниками.

А коли все ж вийшло повернутись на Батьківщину, то чоловік зустрівся з чекістами, які звинуватили його в дезертирстві та роботі на ворога. Довести ж, що воював з союзниками було складно через втрату документів.

Не пошкодувала Друга світова війна і Анатолія Елланського. Його родина боролась з нацистами, а йому довелось пережити весь жах всього лиш у 12 років. Через бомбардування Чернігова, отримав інвалідність. Після війни він почав вивчати військову справу та воював в Афганістані.

Попри увесь жах, що пережили українські ветерани Другої світової війни, зараз вони бажають лиш одного – щоб мир запанував і в Україні.

Історія Дня пам’яті та примирення

В Україні День пам’яті та примирення відзначають 8 травня. Цей день присвячений пам’яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років. Символом вшанування пам’яті жертв Другої світової війни є червоний мак.

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