День пам’яті жертв Бабиного Яру. Факти ICTV – Спецвипуск (29.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: триває вшанування загиблих під час розстрілів у Бабиному Яру; у церемонії з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру взяли участь і перші особи держави, зокрема і президент України Володимир Зеленський, дипломати, громадські діячі, члени наглядової, громадської та наукової рад Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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