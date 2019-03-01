День сержанта: як їх навчають та за що вони відповідають

В Україні традиційно у першу п’ятницю березня відмічають День професійного сержанта. Сержант – це фахівець, якому довірили певну кількість людей. Він повинен бути не просто психологом, а й другом. Він повинен вміти спілкуватися, щоб люди йому довіряли. Повинен бути зразком для підлеглих, опорою для командира.

Українська армія отримала в спадок від радянської не тільки стару техніку і дідівщину, а й застарілу модель армії. Спробували реформувати сержантський корпус у 2005-му. Далі процес йшов повільно і залежав зокрема від політичної ситуації у країні та міністрів оборони, які розкрадали і скорочували армію. Значний поштовх реформам дала російська агресія.

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Сержантський корпус дуже розвинений в арміях країн НАТО. В останні кілька років українські вояки переймають досвід альянсу.

Раніше сержантів навчали 2,5 роки. Тепер – кілька рівнів підготовки, вони короткі, але дають усі необхідні знання для отримання посади.

Також було створено вертикаль посад, що відповідає стандартам НАТО. Було розроблено законопроект про запровадження нових звань. Він пролежав у Верховній Раді понад два роки. І парламент його відхилив. Та у міноборони збираються і надалі реформувати сержантський корпус. Адже це одна з головних ознак професійної армії.

В американській армії є посада головний сержант – і його авторитет прирівнюють до генеральського. В Україні переконані – вітчизняні сержанти матимуть не менший вплив.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українська армія піднялася у рейтингу найсильніших армій світу.

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