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День Святого Миколая 2020: святкування українців та ялинка у Києві

Сьогодні (19 грудня) свято Святого Миколая, яке особливо популярне на західній Україні. Уніч на 19 грудня Чудотворець залишає подарунки усім слухняним дітям. До свята у Львові відкрили резиденцію святого Миколая.

Організатори кажуть: ідея організувати таку резиденцію для чарівника виникла раптово. В приміщені біля парку, де зараз гостює Чудотворець, влітку працює кафе, зараз через карантин відвідувачів обмаль. Тож щоб будівля не стояла пусткою, вирішили організувати свято для малечі.

Цьогоріч у столиці вирішили вберегти Чудотворця поважного віку від великого скупчення людей. Тож вперше вітатиме малечу на Софійській площі його реалістична галограма.

Через карантин Софійська площа стане однією із найтехнологічніших. До свят створили проект – Вітання звідусіль, через спеціальний сайт кожен може залишити своє послання, а вже від сьогодні повідомлення транслюватимуть на стінах дзвіниці Софійського собору.

Киян сьогодні попросили залишатися вдома, церемонію запалення ялинки можна буде переглянути он-лайн о 19.00.

Як подзвонити Святому Миколаю

До Дня святого Миколая 2020 в Україні в суботу, 19 грудня, діти зможуть зателефонувати Миколаю Чудотворцю.

З 12.00 до 17.00 телефонна лінія буде відкрита для дзвінків.

Про це повідомили у ЮНІСЕФ.

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