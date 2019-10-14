День захисників України: як святкують у Франківську, Дніпрі, Харкові і Запоріжжі

День захисників святкували по всій Україні. У Франківську і Дніпрі відбулись масштабні акції. У Харкові відкрили пам`ятник Героям АТО. А в Запоріжжі провели козацький етно-фестиваль.

Велелюдна хода та велетенський жовто-синій стяг. В Івано-Франківську День українського захисника почали святкувати по обіді із молебня за всіх загиблих за незалежність нашої держави.

На ходу зібралися майже тисяча прикарпатців – від найменших до найстарших.

Масштабна урочиста хода відбулася і в Дніпрі. Понад тисяча військовослужбовців, волонтерів і мешканців пройшли центральним проспектом. Захід розпочали з хвилини мовчання та покладання квітів на алеї пам`яті. Поіменно згадали бійців, загиблих за 5 років війни.

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У Харкові відкрили пам`ятник Героям АТО. Куб символізує цілісність і силу держави. Частина, що відкололась – це тимчасово втрачені території. Чотирнадцять стел – рік початку російської війни в Україні. На них рядки Володимира Сосюри “Любіть Україну”. Харківщина виховала 16 тис. захисників України і втратила 210 героїв.

А в Запоріжжі свято Покрови відзначали по-козацьки. Етнофестиваль на Хортиці зібрав сотні учасників і тисячі гостей з усієї України. Тут народні майстри з автентичним крамом. Поруч біля козацької церкви, співають народні хори, а за огорожею фортеці хизуються вправністю у бойових мистецтвах.

До слова, нині жінка-снайпер, з кулеметом чи автоматом для нас звична справа. На сьогодні у ЗСУ служить понад 55 тис. жінок,

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