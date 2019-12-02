Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Політика

Деолігархізація і справи Майдану – головні теми погоджувальної Ради

Після двотижневої перерви, депутати знову збираються у парламенті. Турборежиму обіцяють не зраджувати. Кажуть, що законопроектів багато, а до нового року мають лише два пленарних тижні.

За цей час хочуть розглянути більше сотні законів. Але спікер наголошує, що головне в їхній роботі не швидкість, а якість. Тож вже цього тижня планують проголосувати за економічні законопроекти та документи, які розблокують роботу Верховного суду.

Читайте: Календар роботи Верховної Ради

Також спробують взятися за виборчий кодекс. Бо поправок до нього назбиралося більше 1,5 тис.  Серед них і запровадження відкритих списків. Тож Дмитро Разумков одразу закликає депутатів до конструктиву.

А ще у планах депутатів демонополізувати ринок спирту та розпочати процес деолігархізації. Та найголовніше голосування цього тижня – це правки до закону про ДБР.

Президент Володимир Зеленський попросив, щоб народні обранці позачергово розглянули цей документ. Він дає право ДБР продовжити розслідувати справи часів Євромайдану, бо Генпрокуратура ще 20 листопада втратила ці функції.

Вже 6 грудня депутати на годині запитань до уряду хочуть почути звіт від Міністерства цифрової трансформації. Адже відомство працює більше трьох місяців, тож час розповісти про свої результати.

Нагадаємо, Комітет виборців України проаналізував роботу чинної та попередньої влади в перші місяці їхньої роботи.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Комітет виборців порівняв ефективність роботи чинної та попередньої влади
Разумков: Втрата Україною областей – лише мрії Володіна
Закон про держбюджет на 2020 рік направили на підпис Зеленському
Рада розгляне закон щодо скасування монополії на спирт – дата
Календар роботи Верховної Ради
Зеленський підписав закон про нові військові звання в ЗСУ
Рівень довіри до Ради різко падає – КМІС
Виплата пенсій жителям ОРДЛО: з’явився текст законопроекту (ДОКУМЕНТ)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка