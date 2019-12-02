Деолігархізація і справи Майдану – головні теми погоджувальної Ради

Після двотижневої перерви, депутати знову збираються у парламенті. Турборежиму обіцяють не зраджувати. Кажуть, що законопроектів багато, а до нового року мають лише два пленарних тижні.

За цей час хочуть розглянути більше сотні законів. Але спікер наголошує, що головне в їхній роботі не швидкість, а якість. Тож вже цього тижня планують проголосувати за економічні законопроекти та документи, які розблокують роботу Верховного суду.

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Також спробують взятися за виборчий кодекс. Бо поправок до нього назбиралося більше 1,5 тис. Серед них і запровадження відкритих списків. Тож Дмитро Разумков одразу закликає депутатів до конструктиву.

А ще у планах депутатів демонополізувати ринок спирту та розпочати процес деолігархізації. Та найголовніше голосування цього тижня – це правки до закону про ДБР.

Президент Володимир Зеленський попросив, щоб народні обранці позачергово розглянули цей документ. Він дає право ДБР продовжити розслідувати справи часів Євромайдану, бо Генпрокуратура ще 20 листопада втратила ці функції.

Вже 6 грудня депутати на годині запитань до уряду хочуть почути звіт від Міністерства цифрової трансформації. Адже відомство працює більше трьох місяців, тож час розповісти про свої результати.

Нагадаємо, Комітет виборців України проаналізував роботу чинної та попередньої влади в перші місяці їхньої роботи.

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