Депортація іноземних студентів з США: як це може вплинути на українських учнів

17 американських штатів позиваються проти рішення адміністрації Дональда Трампа не дозволити іноземним студентам навчатись у США за онлайн-програмами.

Гарвард та низка інших престижних університетів також намагаються оскаржити розпорядження міграційної служби, що загрожує депортацією тисячам студентів.

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Студентам із-за кордону загалом не дозволяли бути в Америці, якщо їхня навчальна програма лише онлайн. Але з огляду на пандемію та карантин для них зробили тимчасовий виняток на весняний і літній семестри, тоді чимало студентів повернулись додому. Проте із осені це послаблення закінчується.

Загалом у США близько 1 млн студентів із-за кордону, це близько 5% від загальної кількості студентів у США. Але університети й навіть американські студенти кажуть, що боротимуться за них.

Найбільше у США закордонних студентів з Китаю, Індії та Південної Кореї. А от українцям за останні роки видають щороку близько тисячі студентських віз типу F-1 та M-1.

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