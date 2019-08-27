Держава не у смартфоні: чому українці досі оплачують комунальні послуги в касах

Заплатити за комуналку, поповнити мобільний чи відкрити депозит. Зараз усі ці послуги доступні у наших смартфонах. Більше не потрібно збирати паперові платіжки і годинами стояти у чергах до кас. Та попри сучасні технології багато українців досі не зраджують старому методу оплати.

Багато киян, попри те, що давно користуються смартфонами, комунальні послуги оплачують лише в касі Укрпошти, бо певні, що так надійніше.

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З мінусів – доводиться стояти в немалих чергах. Частіше стаціонарні каси відвідують пенсіонери. Деякі літні клієнти зізнаються, їм платіжки онлайн оплачують діти чи внуки. Дехто ж старого методу оплати не зраджує, але кількість людей, які приходять у відділення, з кожним роком зменшується.

Вже цієї осені українці зможуть не лише онлайн платити за комуналку, але й оформити субсидію чи зареєструвати бізнес. У вересні мала б запрацювати анонсована президентом програма Держава в смартфоні. В одному мобільному додатку розробники хочуть вмістити 50 послуг.

У команді президента кажуть, що українців будуть навчати, як користуватися новою послугою. Паралельно хочуть забезпечити покриття мобільного зв’язку та інтернету в усіх містах і селах України.

Нагадаємо, Нацбанк розробив правила, після впровадження яких, в України з’явиться можливість переказувати гроші за допомогою QR-коду.

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