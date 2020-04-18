Держава нічого не може заборонити. Чи дотримуються карантину в Америці

Нью-Йорк, як і всі штати, тривалий час усерйоз не сприймав ризик поширення вірусу. А тепер місто, яке заслужено називають епіцентром трудоголиків та креативних особистостей – епіцентр пандемії. Місцеві кажуть, час спинився. І на вигляд такий, ніби о 6 ранку вихідного дня.

Не всі американці одностайні щодо обмежень. Поки в країні не запроваджено надзвичайного стану, усі вимоги самоізоляції чи носіння масок – це виключно рекомендації влади. Як і в кожній країні, у США є ті, кого посадити на карантин важко.

В деяких штатах як Мічигані, в Огайо, Кентуккі, були протести. Люди не хочуть сидіти вдома. Вони хочуть бути вільні, хочуть працювати, гуляти. В Америці життя людей побудовано на конституції США. І щось заборонити людям навіть під час пандемії держава не може. Все інше буде порушувати права і свободи людей, – Павло Стецько, житель Нью-Йорка.

Сплачувати комуналку треба справно, не йдуть на поступки й орендодавці.

Факти ICTV раніше писали про вихід США з карантину та хто проти.

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