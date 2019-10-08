Держдеп блокує свідчення дипломатів: у США розгортається черговий скандал

У США набирає оберти процес імпічменту президента Трампа. Нижня палата конгресу, яка ініціювала процедуру відсторонення від влади очільника США, викликає на допит дипломатів. Але державний департамент заборонив своїм працівникам свідчити конгресменам.

Про те, що держдеп заблокує свідчення посла Гордона Сондленда стало відомо за півгодини до запланованої події. Сам Сондленд, який погодився свідчити добровільно, на той час уже прилетів із Брюсселя.

За словами голови комітету з розвідки палати представників конгресу, ще вчора ввечері, коли законодавці розмовляли із представниками держдепу, ті навіть словом не обмовилися, що посла не буде. За словами адвоката Сондленда, посол розчарований, що не може свідчити, але, як чинний дипломат, має підпорядковуватися вказівкам держдепу. Демократи назвали рішення держдепу ще одним перешкоджанням функціям конгресу.

Читайте: Імпічмент Трампу: чи реально відсторонити від посади президента США

Республіканці ж кажуть: увесь цей процес – несправедливий і заангажований. Вони вимагають публікації повної розшифровки свідчень Курта Волкера, бо стверджують: демократи вибрали з його свідчень лише ті тези, які були вигідні їм.

Тепер демократи надішлють офіційний виклик Сондленду, який зобов’язує його з’явитися у Конгресі, а також офіційний запит на документи – повідомлення і електронні листи з приватного пристрою Сондленда. Якщо держдеп не погодиться надати ці дані і надіслати дипломатів для свідчень, демократи можуть домогтися виконання цього через суди. Адам Шифф раніше натякав, що не відкидає такої можливості.

Інший шлях: демократи можуть представити палаті представників докази, які нині мають на руках, і тоді законодавці мають вирішити, чи є достатньо підстав для імпічменту. І от сьогодні один із сенаторів-республіканців – Ліндсі Грем – заявив про готовність викликати на свідчення до сенату Руді Джуліані, аби той розказав про свої звинувачення щодо корупції в Україні, і зловживання навколо звільнення Шокіна. Під питанням лишається поява у Конгресі Марі Йованович, запланована на цю п’ятницю.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Трамп запропонував оголосити імпічмент спікеру Палати представників Пелосі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.