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Держпрограма з кредитування бізнесу: які умови висунули для підприємців

Вже за кілька днів в Україні має запрацювати державна програма з кредитування малого та середнього бізнесу. На це держава виділяє 2 млрд грн і обіцяє завдяки компенсаціям видавати підприємцям гроші під 5% до 9%. Щоправда попереджають, що гроші дадуть виключно на розвиток своєї справи, а банки обіцяють жорстко стежити за рухом коштів.

Особлива увага до тих, хто вперше планує почати свою справу. Крім документів їм треба буде ще й записати відеопрезентацію чим підприємець плануєте займатися і чи маєте розуміння, як поводитися з інвестиціями. Щоб отримати засоби на розвиток доведеться вкладати і самому, у програмі передбачено внесення власних коштів від 20% до 30%. Деталі у сюжеті Сергія Сіліна.

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства фінансів, взяти участь у програмі підтримки малого- та мікробізнесу Доступні кредити 5-7-9% зможуть близько 50 тис. позичальників.

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