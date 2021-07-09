Дешеві китайські підробки: в чому проблема магазинів конфіскату в Україні

Магазини з промовистою назвою Конфіскат. Цей бізнес роками процвітає по всій Україні. І це не дивно, адже нове взуття, сумки, одяг можна купити всього за 200-300 грн. Та ще й вибір величезний.

Правда, мало кого хвилює, що всередині магазину від випарів токсичних речовин можна втратити свідомість, а на прилавках замість брендових речей з Європи, які вилучили на митниці, дешевий неякісний китайський товар без дозвільних документів.

Найчастіше такі магазини розташовані поблизу людних місць. Покупці пояснюють привабливість таких точок продажів низькими цінами.

Експерти кажуть, що тут продаються низькопробні китайські підробки. До того ж вони небезпечні для здоров’я.

І такий товар в Україну щорічно завозять мільйонними партіями. Митники пояснюють, що стільки конфіскату на кордоні просто не вилучають. До того ж після рішення суду реалізують вилучений одяг тільки через онлайн-аукціони, а не ось так, на прилавках. Ще нараховують податки та збори, тому товар точно не буде копійчаним.

– Магазини конфіскату ніякого стосунку до митниці не мають. Люди помиляються, коли заходять до магазину і бачать великі партії товарів. Для цього необхідно щодня конфісковувати, конфісковувати та поповнювати ці магазини, – повідомив начальник управління Київської митниці Віктор Халай.

За словами виконавчого директора Союзу споживачів України Максима Несміянова, товар, який продається в таких магазинах – звичайна контрабанда дешевого підробленого взуття.

– На коробці повинні бути вказані виробник і склад, зазначено, згідно з якими нормативними документами зроблений цей товар, скільки гарантія. Тут нічого нема. Вони кажуть, що це конфіскат, але я кажу, що це звичайна контрабанда дешевого підробленого взуття, – заявив він під час відвідування одного з київських магазинів конфіскату.

Більшість такого товару взагалі виробляли для російського ринку, оскільки на коробках можна побачити місто Москва. За словами Несміянова, цей товар міг не пройти контроль в Росії, тому його відправили в Україну.

Попри проблеми з документами, контрольні органи явно роками обходять ці магазини стороною. Експерти впевнені, цей бізнес “кришують”.

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