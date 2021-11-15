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Дешевше на 20-30 копійок: яка вартість пального на українських заправках

Оксана Гутцайт

Пальне на українських заправках має здешевшати на 20-30 копійок у порівнянні з початком місяця.

15 листопада Мінекономіки не дозволило продавати бензин більше ніж по 33,18 грн. Дизпаливо не повинно бути дорожчим за 31,55 грн.

Середня ціна бензину, за офіційними розрахунками, нині становить 28,11 грн, дизпалива – 24,55 грн.

Станом на 3 листопада вартість бензину на українських АЗС із урахуванням встановлених Кабміном граничних торгових надбавок не могла перевищувати 33,40 грн, дизпалива – 31,90 грн.

Тимчасове державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо на період дії карантину Кабмін запровадив 14 травня.

Йдеться про граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/л і бензину – не вище 5 грн/л.

НАК Нафтогаз України згідно з постановою уряду має подавати розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Запровадили граничні торговельні надбавки на паливо через необґрунтоване зростання цін на нього в роздрібних мережах.

Однак обмеження ціни не стосується брендового преміального палива найвищого ґатунку.

Фото: Depositphotos

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