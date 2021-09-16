Дешевше та екологічніше: в чому плюси водневих авто і коли на них пересядуть українці

Перші автомобілі на водні офіційно зареєстрували в Україні. Це дві машини, які заправляються воднем, і взагалі не виробляють шкідливих викидів.

Власники екологічних машин кажуть, що це революційне майбутнє і скоро світ почне пересідати на водневі авто. Адже вони дешевше та екологічніше навіть ніж електрокари.

Машини завезли, але ось інфраструктури, тобто водневих заправок, в Україні ще немає. І водень у нас не виробляють.

Ці автомобілі ні зовні, ні всередині не відрізняються від звичних нам автомобілів або електрокарів. Це повністю екологічно нейтральні автомобілі, тобто за викидами тут тільки дистильована вода.

Двигун автомобіля споживає електрику, який генерується з водню. Обидві машини привезли з США. У баках навіть залишився американський водень, щоб авто хоч якось тут пересувалося. Вартість одного – $15 тис., але автомобіль не новий. І ціна на них поки що низька, тому що поки немає попиту.

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Щоб заправити машину, не треба чекати годинами, як з електрокаром. Вона заправляється, як бензинова та дизельна – три-чотири хвилини. На одному баку такий автомобіль проїжджає понад 500 км.

Машини в Україні, але тепер проблема, де їх заправляти. Найближча воднева заправка в Польщі. Але є зацікавлені інвестори, тому першу таку реально відкрити у нас наступного року. Спочатку ціна буде вище бензину, але чим більше буде з’являтися таких машин, тим дешевше буде водень.

Крім того, незабаром Євросоюз може ухвалити нові екологічні правила, які зобов’яжуть кожні 150 км встановлювати водневі заправки. В Україні, кажуть експерти, досить мережі з 25 водневих станцій.

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