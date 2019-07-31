Десятки повалених дерев, обірвані електродроти. Запоріжжям пронісся буревій
Неграмотно зведений будинок – легка здобич буревіїв та негод, щоправда, боротися з природою стає дедалі важче, навіть найміцніші споруди не витримують.
Десятки повалених дерев, обірвані електродроти, зірвані дахи будівель – Запоріжжям пронісся потужний буревій. В епіцентрі опинилось село Максимівка. Його мешканці рахують збитки, та урядникам нічим їх порадувати – на відновлення інфраструктури грошей у сільському бюджеті немає.
Від самого ранку на центральній вулиці села Максимівка вирує робота. Чоловіки прибирають потрощені стовбури та зрізають аварійні гілки.
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Напередодні увечері буревій, що пронісся селом, повалив десятки дерев, а також стовпи електромереж. Відтоді півтисячі мешканців сидять без світла.
Одразу після негоди – до села примчали надзвичайники, які взялися ліквідувати наслідки стихії.
У місцевій школі буревій зірвав дах. Тож від самого ранку біля закладу зібралися вчителі та учні – та влаштували там позапланове прибирання. Діти запевняють – прийшли працювати добровільно.
У сільраді ламають голову, де взяти гроші на допомогу людям. Бо сума, закладена у місцевий бюджет на подолання наслідків природніх катаклізмів – мізерна.
Та все ж у сільраді сподіваються на допомогу з районного чи обласного бюджетів.
До слова, пересуваються на човнах і вивозять майно: на Прикарпатті затопило села.