Десятки закладів на межі ліквідації: як пройде другий етап медреформи

Вже з 1 квітня розпочнеться другий етап медичної реформи. І вже нині очевидно, що чимало медзакладів його не подолають. Адже не відповідають вимогам національної служби здоров’я. Саме нацслужба підписуватиме з лікарнями угоди і надаватиме фінансування за послуги. Втім, і місцева влада може докласти зусиль аби не закривати важливі для районів відділення та лікарні.

На Миколаївщині у Березанській районній лікарні звільняють чверть працівників – зокрема 9 лікарів і медсестер. Ліквідовують інфекційне та дитяче відділення. 2 роки тому коротили ліжка і залишилось по одному лікарю на відділення. А цього недостатньо, аби національна служба здоров’я надала закладу фінансування.

В інфекційному відділенні взимку пацієнти з грипом, а влітку – відпочивальники з кишковими хворобами з курортних містечок Рибаківка і Коблеве. Куди діти недужих, як почнеться курортний сезон – ніхто не знає.

У міністерстві охорони здоров’я кажуть, якщо районна лікарня на кшталт Березанської не може стати опорною – тобто головною у даному регіоні, вона має право подати заявку до нацслужби здоров’я, щоб профінансувати хоч якісь з 27 пакетів медичних послуг.

Факти ICTV раніше писали про те, які зміни чекають українців від медреформи у 2020 році.

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