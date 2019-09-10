Десятки життів і сотні будинків. Як добровольці допомагають пожежникам на Прикарпатті

Прикрапатець Володимир Палійчук створив команду пожежників-любителів. Ще п’ять років тому спільною метою об’єднав рідних та друзів. Нині без їхньої допомоги не обходиться жодна рятувальна операція. До того ж добровольці працюють відразу на дві області – Чернівецьку та Івано-Франківську.

Вогнегасник, вогнезахисний костюм, гумові чоботи та ще чимало різного спорядження. Усе – задля порятунку людей і гасіння пожежі у Володимира Палійчука завжди із собою.

П’ять років тому прикарпатець створив команду пожежників-аматорів. Допомагати вирішив після того, як стихія знищила його власний будинок. Спільною метою об’єднав друзів і рідних. Нині на рахунку добровольців – десятки врятованих від вогню життів і сотні будинків.

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Раніше рятувальне спорядження Володимир закуповував своїми силами. Тепер йому передають закордонні колеги. На свій ювілей прикарпатець мріяв про позашляховик. Утім, на зібрані гроші придбав КамАЗ, що вміщує 10 тонн води. У районі жоден пожежний автомобіль не має такого запасу.

Скеровані дії та правильне рішення – під час рятувальної операції важлива кожна секунда. Саме тому добровольці регулярно проводять вишкіл із професійними пожежниками та медиками. Практично щодня приїжджають на допомогу ДСНС. У команді Володимира – його син. Хоча він ще студент, але вже гасив сотню пожеж.

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