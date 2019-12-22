Дев’ять дипломів за сім років. Українка встановила рекорд за найбільшу кількість освіт

25-річна українка Надія Яворовенко отримала за сім років дев’ять вищих освіт, п’ять в Україні та три у Франції. Дівчина має спеціальності перекладача, правника, менеджера та спеціаліста з готельної справи.

Дівчина каже, що вчитися їй цікаво. Вона переконує, що здобувати освіту в кількох вишах одразу зовсім не складно, якщо професії схожі.

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Найбільша підтримка для дівчини від батьків. Вони переконують, що ніколи не ставили за мету кількість отриманих дипломів. Просто підтримували доньку у бажанні вчитись.

В українських вишах Надія Яворовенко навчалась на бюджеті, у Франції рік найдорожчого вишу коштував 300 євро. Українські викладачі вражені її наполегливістю. Вони переконують, що здобування кількох освіт – це вимога сучасності, якщо працівник хоче зацікавити роботодавця.

В Україні гідної зарплатні з жодного отриманого фаху Надії ніхто не пропонував, тому дівчина влаштувалася у французьку юридичну фірму.

Захистивши дев’ятий диплом і отримавши рекорд за найбільшу кількість освіт Надія повертається до Франції. В Україні вона готова працювати також, але за гідну зарплату.

Нагадаємо, у січні 2020 року розпочнеться масштабний аудит понад 740 закладів профосвіти.

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