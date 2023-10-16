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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти

Дев’ять авіабомб по Херсонщині | Миргород під атакою | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023

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