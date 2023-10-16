Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Дев’ять авіабомб по Херсонщині | Миргород під атакою | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
– Росіяни випустили 9 авіабомб по Херсонщині: які наслідки
– Ракетна атака на Полтавщину: як оговтується Миргород
– Росіяни понад 130 разів вдарили по Запорізькій області: є поранені
– Окупанти арештовували освітян: як вчителям вдалось вижити
– Відбулося засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад: які питання розглядали
– Понад мільйон гривень на підтримку ЗСУ зібрали на Міжнародному турнірі з ММА в Одесі: як це було
– Подружжя пенсіонерів з Рівного роблять заготовки на зиму для ЗСУ
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 22:00 (16.10.2023).
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