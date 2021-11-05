Дійшло до суду: на Прикарпатті брати-близнюки били та душили однокласників

Двоє братів-школярів на Прикарпатті знущалися з цілого класу. Вони душили інших учнів, псували шкільне приладдя та лаялися. Про це поскаржилися батьки дітей, які впевненні, що проблема у вихованні.

– Можуть душити дітей, дряпати, нищать їхнє шкільне майно, обзивають нецензурними лайками, – розповіла Людмила Русин, мама учня 4А класу.

Брати-близнюки Назар і Богдан навчаються у 4 класі Рожнятівського ліцею. У класі 19 дітей, але через вчинки хлопців інші діти просто боялися йти до школи.

– Якщо він палить пса, і якщо він бере другу дитину за шию, вибачте, але це нерви, і він її душить і чекає, коли вона задушиться, – заявила Ольга Павлюк, мати учня 4А класу.

Цього року близнюки ще почали ходити на дзюдо та випробовувати нові навички на однокласниках.

– А останній раз було, що вдарили у ніс, ніс болів. Я передзвонила до мами цих двох хлопчиків, хотіла пояснити спокійно, щоб вона поговорила з ними, що так не можна робити. Вона просто з такою агресією, з такими словами, що з нею говорити не можна було, – розповіла зі сльозами на очах Наталя Гончаренко, мама учня 4А класу.

Брати – діти з особливими освітніми потребами. Їм встановили діагноз – затримка мовлення зі збереженим інтелектом. Діти гіперактивні, але жодного психічного відхилення.

Раніше хлопці не говорили. Та за останні два роки зміни в розвитку кардинальні: навчаються, співають, танцюють. Але на уроках та перервах поводяться агресивно. Батьки однокласників борються третій рік: чергували в класі під час занять, просили маму хлопців повпливати на поведінку дітей, але марно.

– Важко розмовляти, коли просто негативно налаштовані батьки, різні наклепи йдуть… Що нібито дітки б’ють всіх у класі, це неправда, – запевнила Оксана Миндюк, мама Назара та Богдана.

Жінка впевнена, що до її особливих дітей ставляться нетолерантно. Визнає, діагноз мають нескладний, та проблем у вихованні синів не вбачає.

Чи правильно організоване інклюзивне навчання в Рожнятівському ліцеї, вже перевіряло щонайменше чотири комісії. Всі на прохання мами братів. Жодних зауважень до школи, вчителів та асистентів не знайшлося.

У закладі п’ятеро дітей з особливими освітніми потребами. У школі запевняють – шукають підхід до близнюків і навіть змінюють для цього педагогічний колектив.

– Цього року школа змінила практичного психолога, який проводив корекційне заняття. Ми змінили класного керівника, ми змінили знову двох асистентів, взяли абсолютно інших людей, які жодним чином не могли бути упередженими у цій ситуації, для того, щоб розв’язати цей конфлікт, – заявила Олександра Буряк – директор Рожнятівського ліцею.

В управлінні освіти про конфлікт знають, але зарадити не можуть. Кажуть, проблема не в освітній системі, бо ж у області майже 1,3 тис. дітей на інклюзії. Такі класи є в кожній третій школі регіону.

Однак тепер побутовий конфлікт переріс у судову справу. На близнюків та маму ювенальна поліція оформила п’ять протоколів за булінг однокласників. Документи надіслали до суду. Ймовірно, усе закінчиться штрафом. Це від 1,7 до 3,4 тис. грн.

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