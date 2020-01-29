Дільничний з ДВРЗ: на ICTV стартує новий телесеріал

За кілька днів на ICTV довгоочікувана прем’єра – новий український детектив Дільничний з ДВРЗ.

Це комедійний серіал про чесного поліцейського, який бореться зі злочинністю у найбільш кримінальному районі Києва – поблизу Дарницького вагоноремонтного заводу.

Режисери кажуть, що це буде перша вітчизняна стрічка, присвячена житловому масиву столиці. Роль головного копа у серіалі зіграв В’ячеслав Довженко, відомий зі стрічки Кіборги. Він настільки вжився у роль, що авторам навіть довелося адаптувати під нього сценарій. Довженко так захопився, що всі небезпечні трюки виконував сам.

У результаті – 24 серії гумору та захопливих пригод. Прем’єру серіалу Дільничний з ДВРЗ дивіться на ICTV 3 лютого о 21:30.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ICTV готує нові серіали.

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