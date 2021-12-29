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Дільничний з ДВРЗ. Операція Новий рік: телеканал ICTV презентує новорічний фільм

Христина Величанська Кореспондентка Факти ICTV

30 грудня о 19.20 на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра нового комедійного фільму для усієї сім’ї Дільничний з ДВРЗ. Операція Новий рік.

Це не продовження серіалу, а його окрема історія про пригоди улюблених дільничних Сергія Бондара та Петра Дзюби.

За сюжетом, дільничним доводиться чергувати в новорічну ніч. Але цього разу вони залишать вулиці віддаленого столичного району та рятуватимуть торговельний центр від бандитів.

Аби передати атмосферу новорічної ночі, зйомки відбувались до шостої-сьомої ранку. Злочинці постануть у кадрі в новорічних костюмах.

Також на глядачів чекає чимало спецефектів та навіть трішки романтики.

– Я не знаю, чи можна спойлерити цю історію, але є надія, що Бондар у цій новорічній історії знайде своє кохання, – привідкриває завісу виконавець головної ролі В’ячеслав Довженко.

У комедії тривалістю понад 100 хвилин з’являться герої з усіх сезонів серіалу. За насиченістю подій та кількістю акторського складу (майже 40 персонажів), кажуть творці стрічки, можна відзняти чотири фільми.

– Це комедійний фільм для сімейного перегляду. Він розрахований на те, щоб було цікаво і чоловікам, і жінкам, і дітям. Щоб вся родина, яка збереться за новорічним столом, переглянула цю атмосферну пригодницьку стрічку, – говорить креативний продюсер проекту ДВРЗ. Операція Новий рік Ярослава Євтушенко.

Нагадаємо, що перші серії телесеріалу Дільничний із ДВРЗ глядачі каналу ICTV побачили в лютому 2020 року.

Фото: Телеканал ICTV

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