Ділитися прибутком і допомагати: топ-20 компаній-благодійників в Україні

Журнал Влада грошей обрав 20 компаній які вважають соціальну відповідальність бізнеса пріоритетом у своїй роботі. Кожен з них має окрему програму підтримки яка направлена на допомогу людей чи розвиток країни.

Медицина, освіта, спортивне виховання, підтримка дітей, територій і розвиток міст – все це лише окремі напрямки яких насправді пропагують сотні компаній. Розвиватися самим і підтримувати інших це девіз багатьох іноземних і вже вітчизняних компаній. Як запевняють переможці цьогорічного рейтингу – подібних компаній з кожним роком більшає.

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За право увійти до рейтингу ТОП-20 боролися близько сотні компаній, що працюють в Україні, серед них як вітчизняні, так і іноземні. Об’єднує їх – бажання ділитися прибутком і допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Обирали лідерів редактори і журналісти видань видавничої групи Картель.

За словами самих учасників, з кожним роком компаній, що запроваджують соціальну корпоративну відповідальність більшає. Особливо активно їх кількість почала зростати після 2013 року. Нині, як запевняють учасники рейтингу, Україна ще відстає від європейських показників, але тренд точно помітний.

Дослідження доводять – 70% клієнтів готові купувати товари компаній, які пропагують соціальну відповідальність. Причина – у клієнта виникає бажання не лише щось купити, а й долучитися до реальної допомоги.

Серед 20 компаній, читачі журналу онлайн-голосуванням могли обрати ще 3, напрямки яких їм більше до вподоби. Перемогли оздоровчі програми – місія проти раку молочної залози, розвиток спорту та культури і розвиток IT освіти в селах.

Своїм головним завданням організатори вважають не лише обрати кращі програми соціальної відповідальності, а й дати можливість іншим побачити і наслідувати їхній приклад.

Цьогорічну акцію організатори планують продовжувати і надалі але хочуть розширити перелік компаній і зробити не 20, а відзначати вже ТОП-50.

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